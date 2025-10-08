Около 15 часа днес в дирекцията за строителен контрол влезе екип от икономическа полиция. И към 19 ч. служителите също проверяват строителството на „Елените“ по заповед на регионалния министър.

Проверката е част от това, че е започналото разследване в рамките на досъдебното производство за инцидента на „Елените“. Екипът на bTV разговаря с директора на РДНСК Бургас, който не успя да обясни какъв е резултатът от проверката по единствения сигнал, постъпил още през 2015 година относно строителството на „Елените“.

Полицията иска копие на всички документи по изградените сгради, водни и отводнителни съоръжения във вилното селище. В официално становище от РДНСК заявяват, че съдействат изцяло на досъдебното производство. До момента при тях има само един сигнал - от 2015 година.

„Сигналът е от Басейнова дирекция , и това е. Просто ни сигнализират за извършено строителство. Просто ни сигнализират и ние сме го изпратили към община Несебър“, каза инж. Янчо Райков , директор на РДНСК – Бургас.

Икономическа полиция влезе и в Регионалната екоинспекция. Към момента няма данни за претърсвания и арести.

