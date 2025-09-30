dalivali.bg
България

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им

Фирмите са мамили хора с предварителни договори между 2021 г. и 2024 г. Сумите са особено големи

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:08 ч. 30.09.2025 г.

Прокуратурата започва разследване за сключване на договори „на зелено“ с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и разваляне на договорите по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети.

В Софийската районна прокуратура са постъпили сигнали. Има сериозно безпокойство в прокуратурата относно тези практики.

Налице са доказателства за престъпления. Образувано е досъдебно производство заради дейност между 2021 година и 2024 година, при която са измамени множество лица с цел имотна облага.

Сигнал за имотна измама: Десетки семейства са без жилища, а са ги платили изцяло

Измамата е в особено големи размери. Изискани са документи. Възложени са проверки на множество институции. НАП извършва ревизия на пет дружества, свързани помежду си, и няколко лица.

Сезирани са НАП, ДНСК, ДАНС и КЗП, които трябва да извършат проверки на дружества и физически лица, а резултатите от тях следва да бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура.

В договорите е имали неравноправни клаузи. На ДНСК е възложена проверка на строителните книжа, проверка на етапа на завършване на обекти.

Имотите у нас продължават да поскъпват - защо Бургас изпревари София?

Финансовото разузнаване ще провери всички транзакции и блокиране на трансакции при съмнения за изпиране на пари.

Продължава установяването на ощетени лица.

Ново жилище: Дори и много хора с много пари пак предпочитат да изтеглят кредити

