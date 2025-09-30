Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им

Прокуратурата започва разследване за сключване на договори „на зелено“ с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и разваляне на договорите по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети.
В Софийската районна прокуратура са постъпили сигнали. Има сериозно безпокойство в прокуратурата относно тези практики.
Налице са доказателства за престъпления. Образувано е досъдебно производство заради дейност между 2021 година и 2024 година, при която са измамени множество лица с цел имотна облага.
Измамата е в особено големи размери. Изискани са документи. Възложени са проверки на множество институции. НАП извършва ревизия на пет дружества, свързани помежду си, и няколко лица.
Сезирани са НАП, ДНСК, ДАНС и КЗП, които трябва да извършат проверки на дружества и физически лица, а резултатите от тях следва да бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура.
В договорите е имали неравноправни клаузи. На ДНСК е възложена проверка на строителните книжа, проверка на етапа на завършване на обекти.
Финансовото разузнаване ще провери всички транзакции и блокиране на трансакции при съмнения за изпиране на пари.
Продължава установяването на ощетени лица.
