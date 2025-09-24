Имотите у нас продължават да поскъпват. Това показват последните данни на националната статистика.

За година жилищата се повишили цените си с 15,5 на сто. А само за второто тримесечие на година спрямо първото ръста е 3,8 на сто.



Последите данни отчитат най-голям ръст в Бургас - там цените са са увеличи с 6,2% за второто тримесечие. След това се нарежда столицата, следвана от Пловдив, Варна и Стара Загора.

Единствено в Русе от градовете с над 120 хиляди жители има спад на цените.

В Бургас, където ръстът е най-голям, Юлия Николова търси имот, който да използва за езиков център.



„Цените се покачват прогресивно все повече и повече. Примерно имот, който преди три години струваше 72 000 евро тази година струва 200 000 и това наистина е шок!“, казва тя.

Снимка: bTV





Интересът към имотите в Бургас идва и от чужденци и от купувачи от цлия регион, казват брокери.



“Хората от близките градове, които идват – Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, купуват имот, който да използват предимно петък, събота и неделя”, посочва Явор Адамски, брокер.

В столицата тази строителна компания в момента работи по 10 сгради едновременно, защото търсене има - основно за двустайни и четиристайни апартаменти. Като причина за ръста в цените отчитат не само силния интерес от страна на купувачите:



„Покачването на стойността на земята, себестойността на самото строителство като цяло, пакачването на материалите, покачването на цената на труда“, казва Петър Сотиров, представител на строителна компания.

А заедно с поскъпването на жилищата расте и месечната вноска при ипотечните заеми. За кредит от 200 000 евро, който ще се изплаща 20 години, при средните за пазара лихви купувачите ще плащат по 2107 лв месечно.

Снимка: bTV





„Размерът на търсения кредит расте, единственото нещо, което не расте е лихвата, лихвите остават непроменени през последната половин година!“, посочва Иван Стайков, финансов анализатор.



Имотите обаче поскъпват с повече от ръста на средната работна заплата, а това според експертите ще ги направи по-недостъпни за определени групи купувачи.

