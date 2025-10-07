Рекордни глоби в Турция за брокери, надували изкуствено цените на имотите

Турските власти наложиха глоби на обща стойност над 3,6 млн. евро на повече от 1400 брокери, обвинени в изкуствено повишаване на цените на недвижими имоти. Жилищата в южната ни съседка поскъпнаха сериозно през последните години заради високата инфлация, съобщава държавната телевизия TRT Haber.

Министерството на търговията съобщи, че е санкционирало 1416 лица за публикуване на обяви с цени, несъответстващи на реалните икономически показатели. Мерките следват промени в нормативната уредба, въведени в края на май 2025 г., които забраняват онлайн обяви с неоправдано завишени цени на имоти.

Новите разпоредби са насочени срещу брокери, собственици на имоти и физически лица, които публикуват подвеждащи оферти. Те изискват посочените цени да бъдат в съответствие с икономическите данни и пазарните тенденции, за да се предотврати изкуственото надуване на цените, което от години тласка жилищния пазар в Турция към прегряване.

Акцията идва на фона на рекордна активност на пазара на жилища през 2025 г. Само през август са продадени 143 319 имота – най-високият месечен показател за годината и с 6,8% повече спрямо същия период на 2024 г. Въпреки това, докато номиналните цени на жилищата са се повишили с около 30% на годишна база, реалните цени, коригирани спрямо инфлацията, остават стабилни или дори намаляват.

Инфлацията и пазарният риск зад строгите мерки

Действията на правителството идват на фона на постоянно висока инфлация, достигнала 33,29% през септември 2025 г.. Индексът на цените на жилищата е скочил до 192,50 пункта (исторически рекорд). Анализатори предупреждават за балон на имотния пазар, особено в Истанбул, където цените са нараснали с 28,4% в лири.

Глобите са част от по-широките усилия на правителството да стабилизира сектора. През април 2025 г. властите вече наложиха 14,5 млн. лири санкции на лица, повишили наемите и продажните цени след земетресението в Истанбул. Освен това Турция затегна правилата за чуждестранни инвеститори, като увеличи минималната стойност на имота за получаване на разрешение за пребиваване до 200 000 долара за всички градове.

Жилищният пазар показва силни регионални различия. Истанбул остава с най-високите цени – средно 60 925 турски лири за кв. метър, докато в по-достъпни квартали като Есенюрт цените падат до около 657 долара на кв. метър. Разликата изостря опасенията, че все повече турци не могат да си позволят жилище, докато чуждите инвестиции продължават да повишават цените в най-желаните райони.