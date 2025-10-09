Във втория ден от ефективното налагане на глоби за некоректно изписване на цените в лева и евро - 13 нарушения установиха от Комисията за защита на потребителите.

Проверките са свързани с изискванията в Закона за въвеждане на еврото.

В днешния ден са проверени 125 обекта в цялата страна.

Сред тях - магазини за хранителни стоки, дрехи и обувки, стоки за дома и аптеки.

Глобата за некоректно изписване на цените е до 7000 лева, а ако бъде установено необосновано поскъпване - до 100 000 лева.

Проверките ще продължат до 8 август - следващата година.

„Най-честите нарушения са свързани с неправилно превалутиране – например пет лева се пишат три евро или нещо друго подобно, или се закръглят сумите... 50 лева се равняват на 26 евро без въобще да се съобразяват с точния валутен курс“, заяви Игнат Арсенов, директор на главна дирекция „Контрол на пазара“ – КЗП.

