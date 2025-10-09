Министерски съвет с предложение – 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат неприсъствени дни. Причината – въвеждането на единната европейска валута – евро.

От предложението става ясно, че за да се осигури плавното преминаване към еврозоната е необходимо техническо обезпечаване на процеса.

„В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда“, се посочва в мотивите.

Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени, е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите за срок от 30 дни.

За изпълнението му не са необходими допълнителни бюджетни средства, уточняват вносителите.

