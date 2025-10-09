МВР с пакет от мерки срещу измамите при въвеждането на еврото у нас. Сред най-уязвимите са възрастните хора, посочват от МВР.

70-годишната Виктория Иванова, която живее на село евро не е виждала. Знае, че пенсионерите ще са подложени на всякакви опити за измама, не изключва и с еврото да се случи на улицата.

От МВР очакват най-рискови да бъдат първите месеци след приемането на еврото. Очакват се нови телефонни измами при възрастните хора. Вероятно ще се търсят и директни контакти с тях:

„Те нямат никакво съмнение по отношение на полицейските служители, пощенски служители, банкови служители, поради тази причина те биха се доверили и при ситуация, в която някой се опита да ги измами по този начин риска е изключително голям“, каза гл. инспектор Ивелина Трошанова, ГД „Национална полиция“.

МВР вече наблюдава криминалния контингент, за който има данни, че се насочва към подобен тип измами. Особено уязвими са пощенските клонове, където се получават пенсиите.

„През периодите на получаването на големи парични суми в клоновете на български пощи МВР да осигурява видимо полицейско присъствие с недопускане на престъпни посегателства в малките населени места“, заяви Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи.

Органите на реда ще следят и за измами в интернет. Предупреждават да се внимава с чат приложения и имейли, където могат да се появят линкове с искания за предоставяне на лични данни и така да се крадат средства от сметки.

