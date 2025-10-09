От днес - глоби за търговците, които не изписват коректно цените в евро и в левове.
На санкции подлежат и тези, които при липсата на икономически предпоставки, вдигат цените си.
Ще се следи за коректно двойно изписване на цените в двете валути.
Всички търговци на дребно - с хранителни стоки, напитки и лекарства, с оборот за предходната година над 10 милиона лева, са длъжни всеки ден да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница.
Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата "Колко струва".
До момента са направени над 70 предупреждения за нарушения.
Санкциите са до 7 хиляди лева при първо провинение и до 14 хиляди - при второ.
