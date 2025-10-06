Основните храни от потребителската кошница струват 97 лв. - точно колкото преди седмица, пресметнаха от Комисията по стоковите борси и тържищата, която следи цените на едро.

Поскъпване със стотинки има при пилешкото, олиото, сиренето, кашкавала, ориза. С малко поевтиняват свинското, захарта, ориза, брашното.

При плодовете и зеленчуците по-ниски са били цените на едро на краставици, пипер, лук, зеле, картофи, ябълки.

Единствено при доматите има поскъпване заради намалените количества полско производство и настъпването на есента.

„Няма международни фактори, които сега могат да раздвижат или да обуславят някакви процеси, които да са стихийни, които да са стръмни бързи. Очакваме една спокойна есен от пазарна гледна точка. Нямаме негативни влияния от гледна точка на еврозоната, напротив. Падането на трансферните разходи би трябвало до облекчи търговията“, обясни Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

