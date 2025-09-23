dalivali.bg
Инцидентите в небето: НАТО заседава след случаите с руски изтребители и дронове

Заради ремонта на „Топлофикация София" в кв. „Дружба" – изслушване, сигнал до прокуратурата и протести

С един лев поскъпва потребителската кошница спрямо миналата седмица

От Комисията по стокови борси и тържища отчетоха значителни разлики между цените на дребно и евро

Румяна Стоилкова Румяна Стоилкова

Публикувано в  12:13 ч. 23.09.2025 г.

С един лев поскъпва потребителската кошница у нас, отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища. 27-те основни продукти струват 97 лева, а седмица по-рано са стрували 96 лева.

Леко поскъпване се наблюдава при прясното мляко, олиото, свинското и пилешкото месо. Драстични промени в цената на олиото на дребно не се очакват за крайните клиенти.

Шокиращи разлики между цените на храните на едро и дребно (ВИДЕО)

Поевтиняване пък се отчита при сезонните продукти като краставиците, доматите и тиквичките.

От стоковите борси и тържищата отчетоха значителни разлики между цените на дребно и евро и обясниха, че дори са се натъквали на пазари, при които има артикули с 300% надценка от цените на едро и въпреки това на тях купувачи има.

Експертите не споменаха кои са тези пазари, но казаха, че от потребителите зависи дали да купуват на тези цени.

Цените преди и сега: Проверка на bTV колко струват основни хранителни продукти

„Не се наблюдават негативни явления като контролиране на пазара, манипулация на цените и т.н. Потребителската кошница нараства на 97 лева, с един лев в сравнение с миналата седмица. Факторът е сезонност и в плодовете – климатичния фактор“, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

