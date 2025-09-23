С един лев поскъпва потребителската кошница спрямо миналата седмица

С един лев поскъпва потребителската кошница у нас, отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища. 27-те основни продукти струват 97 лева, а седмица по-рано са стрували 96 лева.

Леко поскъпване се наблюдава при прясното мляко, олиото, свинското и пилешкото месо. Драстични промени в цената на олиото на дребно не се очакват за крайните клиенти.

Поевтиняване пък се отчита при сезонните продукти като краставиците, доматите и тиквичките.

От стоковите борси и тържищата отчетоха значителни разлики между цените на дребно и евро и обясниха, че дори са се натъквали на пазари, при които има артикули с 300% надценка от цените на едро и въпреки това на тях купувачи има.

Експертите не споменаха кои са тези пазари, но казаха, че от потребителите зависи дали да купуват на тези цени.

„Не се наблюдават негативни явления като контролиране на пазара, манипулация на цените и т.н. Потребителската кошница нараства на 97 лева, с един лев в сравнение с миналата седмица. Факторът е сезонност и в плодовете – климатичния фактор“, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

