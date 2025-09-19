През август малката потребителска кошница е поскъпнала с около 1% спрямо юли. Това показва месечният анализ на КНСБ.

Какво обаче се случва с цените на годишна база?

Брашното е поскъпнало с 29 стотинки за година. Скочил е и хлябът.

Цената на ориза също е нагоре - от 4,82 лв. миналия септември до 5,25 лв. този. Значително поскъпване има при кренвиршите - цената им на дребно миналата година е била 8,10 лв., а тази - 12,75.

Сиренето - от 17,69 миналата година, този септември е достигнало цената от 19,63 лв. за килограм, показват още данните на КНСБ.

Екипът ни сравни и цените днес с година по-рано в държавния сайт Foodprice. Има чувствителна промяна при маслото.

От 7,11 лв. миналия октомври, сега е 9,20 лв. за опаковка от 250 грама.

Кашкавал - в опаковка от 400 грама - сайтът отчита поскъпване с 1,83 лв. за година.

Няколко пъти в седмицата Росина Бакалова купува месо. Днес в менюто са свински вратни пържоли с кост и пуешки кюфтета. Сметката е 27,65 лв.

Наблюденията на жената са, че седмичното пазаруване излиза все по-скъпо.

„Млечните продукти със сигурност, защото това е нещо, което е ежеседмично пазаруваме. Така че - мляко, хляб - базовите неща“, обясни Росица.

Столицата е сред градовете, в които от КНСБ отчитат най-високи цени в някои месни продукти - в частност кренвиршите и свинския бут.

„Производствени, преработка, транспортиране, съхранения, по пътя към витрината, след което има данъци, такси и надценка естествено“, обясни поскъпването Орлин Лазаров, продавач консултант.

На фона на ежеседмичните данни за цените на едро и дребно, които държавата оповестява, остава неизвестно каква е цената, на която борсите изкупуват стоката си от производителя, посочват от КНСБ.

„Затова хората смятат и с право смятат, че цените са високи. Дали са се увеличили сега или преди два месеца или четири месеца, то няма кой знае колко голямо значение за хората, то пак сиренето е 20 лева“, смята Пламен Димитров, КНСБ.

Синдикатът ще подкрепи внесените промени в закона за КЗК, който предвижда увеличение на санкциите за нелоялни търговски практики.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK