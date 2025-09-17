Шокиращи разлики между цените на храните на едро и дребно. За това алармират от КНСБ.

Шампион са краставиците - при тях разликата в цената на едро и на дребно е над 102%. А при сиренето от витрината разликата е над 70 на сто. Значително по-скъпи на дребно са и доматите, яйцата, прясното мляко, ориза.

По-малки са разликите при брашното, пилешкото и свинското.

От профсъюзите настояват да има мерки, за да няма такива гореми разлики в цените от борсата до крайния клиент.

"На всеки един етикет да има на каква цена се купува от производителя и на каква цена се предлага в търговския обект, тогава ще има потребителя информиран избор дали си заслужава да даде тези пари или ще намери друг обект", каза Виолета Иванова от КНСБ.

