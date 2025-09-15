Годишната инфлация расте с над 5%, експерти очакват поскъпване при храните от октомври

Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.

Как се променят цените на стоките и услугите?

По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси.

Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура.

А по-малко сме плащали за облекло и обувки, както и за транспорт.

Защо животът поскъпва и каква е цената му спрямо доходите ни?

В някои сектори, където до сега е имало задържане на цените сега има корекции нагоре, в други - като хотелиерството и ресторантите, например, традиционно в разгара на лятото цените са по-високи заради по-голямото търсене.

Като цяло в по-големите градове, където доходите са по-високи и растат с по-бързи темпове, домакинствата понасят по-леко поскъпването на живота.

Статистиката сочи още, че ако годишната инфлация е малко над 5 на сто, годишното увеличение на средната заплата е 12%.

За тричленното домакинство на Кристина Хайджийска инфлацията е по-висока от отчетената от статистиката. Най-големите разходи са за храна и сметки.

“Всичко просто се вижда как със стотинки, но всеки месец все нещо се вдига”, казва Кристина Хаджийска.

За сега домакинството на Кристина няма да реже от разходи, за да компенсира инфлацията. Но всички, чиито доходи не са нараснали с поне 5 на сто през последната година, губят покупателна способност, изчисляват икономисти.

„Да - имаме индексация при пенсиите, част от работещите получават по-високи заплати, но имаме и голяма част, която не успяват“, коментира икономистът Стоян Панчев.

От държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха, че няма резки промени при основните стоки в потребителската кошница - сега тя струва 96 лева - с два лева по-малко, отколкото преди седмица.

„За последните 105 дни имаме стабилизиране на пазара. Нямаме никъде някакви трендове, които да създават впечатление за нещо ненормално. Вариациите са малки и са свързани и обосновани от сезонния фактор“, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

Прогнозите са инфлацията леко да расте, а заради свиването на водещи икономики в евросъюза не се очаква значителен ръст на доходите у нас.

„Това се отразява на българския износ, на българското промишлено производство и това постепенно забавя според мен ръста на доходите“, смята Стоян Панчев.

Това не е добра новина за Кристина, която очаква разходите за детето да растат.

„Дрехи, всякакви принадлежности, детски градини, уроци...“, казва тя.

Експерти предупреждават, че след средата на октомври се очаква и поскъпване при храните, тъй като свежата продукция, която сега залива пазара, ще намалее.