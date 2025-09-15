dalivali.bg
София
сега Слънчево 23°
20 Слънчево 20°
21 Слънчево 19°
22 Слънчево 18°
23 Слънчево 16°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Тръмп се среща с Чарлз Трети: Британската полиция е подготвена за "почти всякакви ситуации"

Тръмп се среща с Чарлз Трети: Британската полиция е подготвена за "почти всякакви ситуации"
Пожар избухна между столичните квартали „Младост“ и „Горубляне“

Пожар избухна между столичните квартали „Младост“ и „Горубляне“

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Сарафов нареди разследването около задържания с 50 кг марихуана син на прокурор да бъде прехвърлено

Мъж е задържан в Монтана за побой и заплаха за убийство към жена, с която живее

740 кг марихуана с пазарна стойност 30 млн. евро: Превозвалият я шофьор остава в ареста

Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд

Бивш вътрешен министър сравни случая с полицейския шеф в Русе с филма „От нищо нещо“

Украйна завърши тестването на нови дронове камикадзе

Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Чехия и други държави също привикаха руските посланици
България

Годишната инфлация расте с над 5%, експерти очакват поскъпване при храните от октомври

За тричленното домакинство на Кристина Хайджийска инфлацията е по-висока от отчетената от статистиката

Румяна Стоилкова Румяна Стоилкова

Публикувано в  19:08 ч. 15.09.2025 г.

Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.

Как се променят цените на стоките и услугите?

По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси.

Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура.

Италианците – без лятна почивка: Заради по-скъпи наеми, ресторанти и услуги

А по-малко сме плащали за облекло и обувки, както и за транспорт.
Защо животът поскъпва и каква е цената му спрямо доходите ни?

В някои сектори, където до сега е имало задържане на цените сега  има корекции нагоре, в други - като хотелиерството и ресторантите, например, традиционно в разгара на лятото цените са по-високи заради по-голямото търсене.

Като цяло в по-големите градове, където доходите са по-високи и растат с по-бързи темпове, домакинствата понасят по-леко поскъпването на живота.

Опасения за ценови шок: Румъния премахва ограниченията за стойността на хранителните стоки

Статистиката сочи още, че ако годишната инфлация е малко над 5 на сто, годишното увеличение на средната заплата е 12%.

За тричленното домакинство на Кристина Хайджийска инфлацията е по-висока от отчетената от статистиката. Най-големите разходи са за храна и сметки.

“Всичко просто се вижда как със стотинки, но всеки месец все нещо се вдига”, казва Кристина Хаджийска.

За сега домакинството на Кристина няма да реже от разходи, за да компенсира инфлацията. Но всички, чиито доходи не са нараснали с поне 5 на сто през последната година, губят покупателна способност, изчисляват икономисти.

Васил Велев: Много повече хора ще попаднат под линията на бедност

„Да - имаме индексация при пенсиите, част от работещите получават по-високи заплати, но имаме и голяма част, която не успяват“, коментира икономистът Стоян Панчев.

От държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха, че няма резки промени при основните стоки в потребителската кошница - сега тя струва 96 лева - с два лева по-малко, отколкото преди седмица.

„За последните 105 дни имаме стабилизиране на пазара. Нямаме никъде някакви трендове, които да създават впечатление за нещо ненормално. Вариациите са малки и са свързани и обосновани от сезонния фактор“, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

НСИ: Скок на инфлацията

Прогнозите са инфлацията леко да расте, а заради свиването на водещи икономики в евросъюза не се очаква значителен ръст на доходите у нас.

„Това се отразява на българския износ, на българското промишлено производство и това постепенно забавя според мен ръста на доходите“, смята Стоян Панчев.

Това не е добра новина за Кристина, която очаква разходите за детето да растат.

„Дрехи, всякакви принадлежности, детски градини, уроци...“, казва тя.

Експерти предупреждават, че след средата на октомври се очаква и поскъпване при храните, тъй като свежата продукция, която сега залива пазара, ще намалее.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Снимка: Веселин Вучков: Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка
Веселин Вучков: Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев