dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 24°
21 Незначителна облачност 23°
22 Слънчево 22°
23 Слънчево 22°
00 Слънчево 21°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Опасения за ценови шок: Румъния премахва ограниченията за стойността на хранителните стоки

Инфлацията в северната ни съседка вече достигна 9,9% през август

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:17 ч. 13.09.2025 г.

Румънското правителство официално обяви, че няма да удължи тавана на цените за основните хранителни стоки от 1 октомври, съобщават местните медии. Това решение веднага предизвика напрежение в рамките на управляващата коалиция. Според говорителката Йоана Догиою, мярката е била одобрена „без никакви възражения“ от страна на коалиционните партньори.

„Решението да не се удължава таванът на търговските надценки за основните хранителни стоки беше взето от управляващата коалиция. Коалицията реши, без никакво противопоставяне, че удължаването от преди три месеца ще бъде последното, тъй като то причинява икономически изкривявания както за производителите, така и за търговците на дребно“, заяви Догиою.

Временният лидер на ПСД, Сорин Гриндеану, реагира веднага и се противопостави на официалната версия, твърдейки, че това решение не е обсъждано в коалицията. Гриндеану се обяви „загрижен“ за премахването на този защитен механизъм и обяви, че ще „поиска спешно уточнения от управляващите партньори“.

Драстичен скок: Румъния утроява данъците върху имоти и автомобили от 2026 г.

„Това е решение, което не сме обсъждали в коалицията и с което ПСД не може да се съгласи“, написа Гриндеану във Facebook. Лидерът на Социалдемократите предупреждава, че „премахването на тавана веднага ще увеличи инфлацията с още 2–3 процентни пункта“, което ще се отрази на покупателната способност на румънците.

Премахването на ограниченията върху цените се случва в труден икономически контекст, като инфлацията вече достигна 9,9% през август – най-високата стойност за последните две години. Експертите предупреждават, че отпадането на мярката може да увеличи натиска върху цените на основните хранителни стоки.

Списъкът на продуктите, които ще бъдат засегнати, включва 17 категории основни храни: хляб, мляко, сирене, кисело мляко, брашно, царевично брашно, яйца, слънчогледово олио, пилешко и свинско месо, пресни зеленчуци и плодове, картофи, захар, заквасена сметана, масло и сливово сладко.

Ценови шок в съседна Румъния

Таванът на търговските надценки беше въведен първоначално през август 2023 г., в условията на нарастваща инфлация, и беше многократно удължаван. Мярката ограничаваше търговската надценка до максимум 20% за производителите и 5% за дистрибуторите и търговците на дребно.

Премиерът Илие Болоян е планирал среща с представители на търговците следващата седмица „за да се увери, че неудължаването на тавана на цените няма да доведе до значителни поскъпвания“, според говорителката на правителството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер
Мъж е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София

Мъж е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София
Развръзка по убийството в Крайници: Откриха заподозрения извършител

Развръзка по убийството в Крайници: Откриха заподозрения извършител
Побоят над полицейски шеф: „Домашен арест“ за четиримата задържани, има нови доказателства

Побоят над полицейски шеф: „Домашен арест“ за четиримата задържани, има нови доказателства
Мисия за защита на източния фланг: Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие

Мисия за защита на източния фланг: Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Ретро чар край морето
Ретро чар край морето
Снимка: Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Снимка: Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс