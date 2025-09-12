Драстичен скок: Румъния утроява данъците върху имоти и автомобили от 2026 г.

Румънският парламент одобри мащабно увеличение на данъците върху недвижими имоти и превозни средства, което ще влезе в сила от 2026 г., пишат световните агенции. Мерките са част от втория пакет фискални реформи, за които правителството на Болоян пое отговорност, и са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Те засягат както физически лица, така и фирми.

Според анализ на данъчните експерти най-значителната промяна за бизнеса е скок с около 170% на данъчната стойност на квадратен метър за земя, притежавана от юридически лица – мярка, която особено ще натежи на компании с големи имотни портфейли.

Също толкова драстични са увеличенията и за гражданите. Данъчната стойност на квадратен метър за жилищни сгради и терени се повишава с около 170%, а ставката не може да бъде по-ниска от тази за 2025 г. Специалният налог върху имоти с висока стойност се утроява – от 0,3% на 0,9% – за жилища с данъчна оценка над 2,5 млн. леи и автомобили, купени за над 375 хил. леи.

Данъчната основа за автомобилите ще се увеличи между 5% и 146% в зависимост от екостандарта, включително за хибриди. Новост е въвеждането на фиксирана годишна такса от 40 леи за електромобили, които досега бяха освободени от данък.

Новият Фискален кодекс премахва редица облекчения и намаления – отпадат допълнителните намаления за сгради според годината на построяване, облекченията за земи, използвани за туризъм, както и освобождаванията за хора с ниски доходи, кръводарители и хора с увреждания. В земеделието се отменя фиксираната ставка от 0,4% за сгради с аграрно предназначение, а оранжерии, соларни паркове и силози вече ще могат да ползват максимум 50% намаление.

Облагането на недвижими имоти е част от анализа на данъчната система, изготвен от Световната банка, но наредба №16/2022, която предвиждаше определяне на данъчните оценки по пазарни проучвания, бе отлагана многократно заради липса на специална ИТ система.

Експерти предупреждават, че мащабът на реформата може да предизвика съдебни спорове за отмяна на решения на общински съвети, тъй като в миналото съдилища вече са анулирали актове, смятани за юридически неоснователни или с прекомерно увеличение. „Това е съществена промяна във фискалната политика с директно отражение върху всички данъкоплатци“, подчертават данъчни специалисти, които очакват осезаемо нарастване на данъчната тежест.