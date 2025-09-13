Италианците – без лятна почивка: Заради по-скъпи наеми, ресторанти и услуги

В Италия е време за първите отчети за изминалото лято. Изглежда ще бъдат негативни за туризма, тъй като данните сочат, че един на всеки пет италианци се е отказал от лятна почивка.

По-високите цени на наемите, в ресторантите и все по-скъпите морски услуги доведоха до повече откази и по-малко почивки.

В началото на летния сезон, според данните от доклада на YouGov за промяната в поведението и начина на живот на италианците, 58% от населението казва, че планира да остане в Италия за летните си почивки. Освен това 25% не планират да пътуват, а да останат у дома, въвеждайки в езика на италианците неологизма staycation или „ваканция, прекарана у дома или на малко разстояние от него“.

Въпреки че отчетът за лятото ще бъде изготвен в края на сезона с окончателните данни за туристическите потоци, според проучване на Izi - компания за икономически и политически анализи и оценки, 22,4% от населението е избрало да остане у дома поради поскъпването и нарасналата инфлация.

Снимка: bTV

Морските дестинации, които привличат 68,6% от туристите, тази година един на всеки четирима италианци е отказал италианските плажове поради прекалено високите цени. А тези, които са решили да сменят обстановката и да отидат в чужбина, са го направили предимно поради финансови причини - 70% от избралите алтернативни дестинации в чужбина са обяснили, че цените в Италия са просто прекалено високи.

За 57,4% от анкетираните решаващи са били разликите в цените на настаняването, следвани от ресторантите (49%) и услугите на плажа (42,5%). Скъпите чадъри са повлияли до такава степен, че почти 40% от анкетираните са решили проблема, избирайки безплатните плажове. Успоредно с това 45,7% са намалили дните на почивка, засегнати от комбинацията от покачващи се цени и общо усещане за инфлация.

Снимка: bTV

Има и важна индикация за следващия сезон - ако в бъдеще цените на услугите останат на непосилни нива, италианците ще предпочетат почивки в ниския сезон (27,4%) или по-къси и евтини почивки (23,2%).

Анализаторите споделят, че тенденцията за отказването от дълги почивки се затвърждава и така предлагането на услуги, особено морски, се концентрира в един единствен месец.

Летните почивки тази година струват средно с 30% повече в сравнение с периода преди COVID. Ден на плажа или в басейна днес струва средно с 32,7% повече в сравнение с преди шест години, но цените са се повишили и в увеселителните паркове (+21,4%), музеите и паметниците (+20,5%), както и по ресторанти и заведения.

Най-големите увеличения се наблюдават в сектора на въздушния транспорт - вътрешните полети струват средно с 81,5% повече в сравнение със същия период преди шест години, докато тарифите за международни полети са се увеличили с +65,9%, а тези за европейски полети – с +61%.

Негативна тенденция, породена от високите цени, е и статистиката, че през първите пет месеца на годината са отпуснати заеми в размер на 220 милиона евро за пътувания и почивки. Тези, които са се обърнали към кредитна компания по тази причина, са поискали средно малко над 5500 евро, които да бъдат върнати в рамките на четири години.