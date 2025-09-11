dalivali.bg
България

Тричленно семейство с дете до 14 години: Колко пари са ни нужни на месец?

От синдиката изчисляват, че необходимият доход за издръжка е нараснал с малко над 5 процента за една година

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  19:30 ч. 11.09.2025 г.

Поне 2 хиляди 748 лева са необходими за месечната издръжка на тричленно семейство с дете до 14 години. Това показват последните данни на КНСБ.

Според същите сметки - на един работещ и живеещ сам човек са му необходими минимум 1526 лв. месечно, за да покрие базовите си разходи. От синдиката изчисляват, че необходимият доход за издръжка е нараснал с малко над 5 процента за една година - със 133 лв. за домакинство от двама работещи и дете, и със 73 лева за домакинство от един човек.

НЕОБХОДИМА СУМА ЗА БАЗОВИ РАЗХОДИ

2748 лв. - двама работещи и дете (до 14-годишна възраст)

1526 лв. - един работещ и живеещ сам човек

НЕОБХОДИМА СУМА ЗА БАЗОВИ РАЗХОДИ

(2025 г. спрямо 2024 г.)
стрелка нагоре 133 лв. - двама работещи и дете (до 14-годишна възраст)

(2025 г. спрямо 2024 г.)
стрелка нагоре 73 лв. - един работещ и живеещ сам човек

От три седмици младото семейство Иванови има нов член и вече са трима. А с него се отваря и още едно перо в семейния бюджет. "За бебето да речем едно 7-800 до 1000 лева са само нещата покрай него", казва Димитър Иванов. 

Пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета

Изчисляват, че в София за храна, сметки, консумативи и наем са необходими около 4 хиляди лева месечно.

"Някак си ми е трудно да си го представя с 2700 лева, особено ако се плаща наем и такива разходи – не мисля, че е възможно", споделя Елина Иванова. 

Разходите се вдигат много по-драстично и много по-рязко, отколкото заплатите се увеличават. При повечето хора и в повечето браншове.

За второто тримесечие на тази година средната работна заплата в страната е достигнала 2572 лева бруто, а в София - 3489 лв. отново бруто. Очаква се от 1 януари догодина минималната заплата да стане 1213 лв. или 620,20 евро. Сумата е недостатъчна за покриване на базовите разходи, посочват синдикатите, и настояват тя да се приравни към необходимото за издръжка.

Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

"Знам, че няма да стане веднага, но някакъв период от 5-6 години, ако си го заложим като цел, ако поддържаме такъв ръст на доходите – и средни, и минимални, който след 5 години да кажем бидейки част от  Шенген и Еврозоната – клубът на богатите, в България да няма човек, който полага труд и да получава доход, който е нисък от тази заплата за издръжка", заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. 

Според социалния министър обаче пътят към повишаването на доходите е не чрез промяна на формулата, а чрез развитието на икономиката и намаляване на сивата част от нея.

"Ние трябва да се концентрираме върху младите семейства – демографската криза ни притиска отвсякъде. Но за да можем това да го направим и да можем да стимулираме всичките млади семейства, които се нуждаят от тази подкрепа, трябва да има повече доходи, повече солидарност в обществото", заяви Борислав Гуцанов. 

По данни на министерството най-голям ръст на средната заплата тази година е отчена в Благоевград, Търговище и Смолян.

