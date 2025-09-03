За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Дали е достатъчно, или не има формула, по която тя се определя. С тази сума трудно може да се преживява и няма две мнения по въпроса, добави той.

От 1077 лв., колкото е минималната работна заплата сега, повишаването се предвижда да бъде с 12,6%, което е значително, каза още Гуцанов.

С минималната работна заплата са свързани много други плащания. Тя оказва влияние на много сектори и става въпрос за стотици милиони лева. На близо 600 000 души ще бъдат увеличени доходите.

По данни на НСИ назначените на трудов договор за минимална работна заплата през второто тримесечие на тази година са около 456 000 души.

На 83 000 лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както на 30 000 работещи в социалните услуги, посочи Борислав Гуцанов.

Досега са подадени 60 молби, одобрени са повече от 20, които са постъпили при нас от семейства, пострадали от пожарите през последните месеци. Това каза министърът на труда и социалната политика. Седем от тези молби са получили отказ, посочи още той.

Имаме право да дадем 1914 лв., но с Постановление на Министерския съвет ще можем да помогнем с още три хиляди лева, както и с други 2,5 хил. лв, припомни министър Гуцанов. Така сумарно сумата достига близо 7,5 хил.лв., като ги предоставяме при определени условия, добави той.

Министър Гуцанов посочи още, че от Министерството на труда и социалната политика е започнала инициатива за 14 млн. лв., с които да бъдат подпомогнати кметовете и общините за купуване на оборудване за доброволците.

