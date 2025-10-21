Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси афганистанския район Хиндукуш, предадоха световните агенции.

Трусът е бил на дълбочина 244 километра. Той е бил усетен силно в столицата на Афганистан Кабул. Епицентърът му е бил на 205 километра източно от град Кундуз, който има 161 000 жители.

Засега няма данни за жертви и щети.

Планинският регион Хиндукуш е част от сеизмично активния пояс, където индийската и евразийската тектонична плоча се сблъскват. Тази зона често е сцена на дълбоки и силни земетресения, които обикновено не водят до масови разрушения, но се усещат в големи райони от Централна и Южна Азия.

През последните години Афганистан беше многократно засегнат от силни земетресения. През 2022 г. трус с магнитуд 6,1 в провинция Пактика отне живота на над 1000 души, а хиляди останаха без домове.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK