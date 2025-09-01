dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 26°
19 Незначителна облачност 25°
20 Слънчево 23°
21 Слънчево 22°
22 Слънчево 20°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Разрушителният трус в Афганистан: Над 800 жертви, над 2800 ранени (ВИДЕО)

Земетресението удари източната част на страната със сила 6 по скалата на Рихтер

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:10 ч. 01.09.2025 г.

Продължава да нараства броят на жертвите на силния трус в Афганистан. Загиналите вече са над 800, а ранените - над 2800. 

Земетресението удари източната част на страната със сила 6 по скалата на Рихтер. Епицентърът е труднодостъпен планински район, близо до границата с Пакистан. 

Единственият начин да се достигне до бедстващите хора е с хеликоптери, което значително забавя спасителните операции. 

Трус в Афганистан: Най-малко 250 души са загинали, а над 500 са ранени

Първи кадри, разпространени от властите, показват срутени селища. Във вход е евакуиране на ранени и оцелели. В района се срещат индийската и евразийската плоча и многократно се случват силни трусове. Един от последните най-силни земетресения беше през 2023 г, което отне живота на над 1500 души. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“

Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“
Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт

Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт
Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)

Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)
Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала

Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България, разследват руска намеса

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България, разследват руска намеса
Тази сутрин
Снимка: Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Снимка: Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Снимка: Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Лице в лице
Снимка: Велислава Делчева: Успяхме да помогнем на един човвек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК
Велислава Делчева: Успяхме да помогнем на един човвек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК
Снимка: Велислава Делчева, Тихомир Безлов и Иван Брегов - гости в "Лице в лице"
Велислава Делчева, Тихомир Безлов и Иван Брегов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест