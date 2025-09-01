Разрушителният трус в Афганистан: Над 800 жертви, над 2800 ранени (ВИДЕО)

Продължава да нараства броят на жертвите на силния трус в Афганистан. Загиналите вече са над 800, а ранените - над 2800.

Земетресението удари източната част на страната със сила 6 по скалата на Рихтер. Епицентърът е труднодостъпен планински район, близо до границата с Пакистан.

Единственият начин да се достигне до бедстващите хора е с хеликоптери, което значително забавя спасителните операции.

Първи кадри, разпространени от властите, показват срутени селища. Във вход е евакуиране на ранени и оцелели. В района се срещат индийската и евразийската плоча и многократно се случват силни трусове. Един от последните най-силни земетресения беше през 2023 г, което отне живота на над 1500 души.

