Популацията на един от най-редките китове на планетата - бискайския кит (или североатлантическия гладък кит), продължава да расте в рамките на актуалните усилия за защита на гигантските животни, смятат изучаващите ги учени.

Броят на бискайските китове се оценява на 384 животни, с осем повече от изминалата година, според доклад на Консорциума на североатлантическия гладък кит. За последните четири години популацията на животните показва тенденция на бавен растеж.

Това е желано развитие в светлината на тревожния им спад в предишното десетилетие. Броят на китовете, които често се сблъскват с кораби и се заплитат в риболовни мрежи, бе спаднал с 25% в периода 2010 - 2020 г.

Учените предупреждават, че бавното възстановяване на китовете в последните години става в период, в който животните все още са застрашени от смърт при нещастни случаи, като са необходими по-строги мерки за тяхното съхранение. Но има и причини да се вярва, че китовете са започнали да се възпроизвеждат повече, казва Филип Хамилтън, учен в аквариума към Anderson Cabot Center for Ocean Life в Нова Англия.

Китовете са по-малко склонни да се репродуцират, когато са ранени или недохранени. Това се превръща в проблем, тъй като те не осигуряват достатъчно бебета, за да поддържат популацията си, казват учените.

Но тази година четири кита майки имат малки за пръв път. Общо са родени 11 китчета, което е по-малко, отколкото изследователите са се надявали, но появата на нови самки в репродуктивната верига е окуражаващо.

„Това бавно увеличение в популацията, заедно с отсъствие на смъртни случаи и по-малко травми, в сравнение с последните няколко години, ни кара да бъдем предпазливо оптимистични за бъдещето на североатлантическите гладки китове“, казва Хамилтън.

По времето на комерсиалния риболов на китове те се доведени до ръба на изчезването, като вече от десетилетия са защитени.

Китовете мигрират всяка година от местата, където се размножават - щатите Флорида и Джорджия, до местата, където се хранят - Нова Англия и Канада. Някои учени предупреждават, че затоплянето на океаните прави тези пътешествия по-опасни, защото китовете се отклоняват от установените защитени области в търсене на храна.

