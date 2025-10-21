„Краси беше едно слънчево дете, идваше редовно на тренировки. Както знаете спортът възпитава, пази режим.  Нямам идея какво е правил този ден в мола,  тъй като аз го очаквах да дойде на тренировки. Не е конфликтна личност - едно прекрасно дете, дойдоха ни заявките,  той сега щеше да вземе медал. За съжаление, неговата така желана - този медал той го желаеше. Казваше „Спокойно, аз ще взема медал, ще видиш тренер“. Животът го отне от нас“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Кристиана Колева, треньор на момчето.

„Ние тренираме по 5 часа на ден. Те си прибират уморени.  Оттам нататъка какво правят, аз не мога да кажа.  Той е ученик и спортист. Аз съм ходила при майка му, при баба му. Разведени са неговите родители.  Той живее с баба си, с майка си - нормални хора. Майка му е много културен човек. И двете работят. Аз не съм виждала нещо негативно в поведението на това дете. Сериозно ви го казвам. Ние ги учим всеки ден в залата как да бъдат достойни хора“, сподели още тя.

„Темата е изключително чувствителна не само поради трагичния инцидент, който за съжаление доведе до летален изход за едно младо момче  в началото на своя жизнен път,  а и поради спецификата на възрастовата граница,  която обхваща тези тинейджърски групи - често непълнолетни, а понякога и малолетни лица. Поради този факт, тя от изключително обществена значимост и мога да ви уверя, че последната една година доста активно се работи по този въпрос. И по линия на браншовите организации на частно-охранителната дейност,  и по линия на МВР, се проведоха няколко междуинституционални срещи по темата“, коментира инж. д-р Енчо Енчев, експерт по сигурност и частна охранителна дейност, Българска камара за охрана и сигурност.

„Трябва да се вземат спешни мерки, да се увеличи охраната на първо място,  тъй като за такива големи търковски центрове е твърде малко охраната. Аз съм работил не само в един мол, в много молове съм бил в София. Охранителите горе-долу са около пет човека на смяна. Твърде малко е за такова голямо пространство“, отбеляза Георги Ерменков, бивш мениджър по сигурността в столичен мол.

„Първата причина е семейната среда. Когато работя с деца, като консултант-терапевт,  аз винаги обръща внимание на културалната среда,  откъдето идва детето.  Не трябва да си затваряме очите и да кажем,  че тези двете деца са циганчета. Работил съм доста години  за Комисията за закрила от дискриминация  и знам тези хора как предпочитат да се наричат между си.  Но, когато говорим за това, не можем да говорим за единен етнос.  Защото има поне 40 различни културални среди в циганските общности. Има такива, които ние просто не бихме могли да различим. Където ходят на работа, децата ходят на училище. И други общности, като тази в която израства като малък, за съжаление, убиеца - което е гето“, коментира Иван Игов.

Той допълни, че няма кой да извади децата от тези гета.

Какво още коментираха гостите в студиото на "Тази сутрин" - чуйте във видеото.

