„Делото срещу Благомир Коцев – решението дали да се гледа от столична прокуратура и съдилища е взето от Комисията за противодействие на корупцията и прокуратурата го приема безрезервно и безкритично“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ адвокат Емил Георгиев от инициативата "Правосъдие за всеки".

Под ръководството на Сарафов той реши да атакува съда, това е категоричен провал като ръководител на прокуратурата. Той е готов само защото нещо не му пасва, да атакува институционално, каза още Георгиев.

„За мен делото срещу Благомир Коцев е христоматиен пример за обвързаност с политиката“, Николай Кокинов, бивш градски прокурор на София.

По думите му съдът ще каже права ли е прокуратурата или не. Ако се окаже, че не е, Коцев ще има възможност да предяви съответните искове срещу прокуратурата.

„Работата в прокуратурата си върви по обичайния начин, независимо кой управлява“, заяви Николай Кокинов.

„И в съдебната власт има преформатиране. Ако се наблюдават внимателно пороцесите, Борислав Сарафов има един събрат по съдба в лицето на бившия председател на ВАС Георги Чолаков, който е подвластен на съдийската колегия във ВСС. Там се взе решение, че трябва да бъде избран друг изпълняващ функциите, намери се, сега има нов, а Чолаков се върна като редови съдия в съда. Имаме частично преформатиране и там“, каза адв. Георгиев.

„Единственият кадрови орган в България, който назначава на тези позиции е ВСС. Той се произнесе достатъчно ясно, този акт не е обжалван, а подлежи на обжалване“, коментира Кокинов.

Целия разговор вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK