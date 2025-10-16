След 8 часа заседание Софийският апелативен съд реши да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев.

Един от съдиите - Андрей Ангелов, изложи особено мнение. Според него разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет.

Останалите две съдийки пък обясниха, че той все още е активен кмет и има опасност да извърши ново престъпление.

"Съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с който да си даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението", смята Ангелов.

Съдия Ангелов счете и че не са налице предпоставките да вземане на най-тежка мярка спрямо Коцев, а принципът на непосредственост и състезателност при събиране на доказателства е нарушен. Не може да се игнорира, че Пламенка Димитрова е заинтересован свидетел, смята съдията.

"Показанията на Димитрова изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила и това подкопава тяхната достоверност", коментира Ангелов.

А показанията на Диан Иванов съдия Ангелов определи като "дадени под натиск" и сериозно разколебават предходните му показания.

Според съдия Ангелов обвинението следва да бъде надграждано, а в случая то е разколебано, поради което не е налице необходимост от продължаване на задържането.

В заключение съдия Ангелов каза, че не споделя, че Коцев би извършил престъпление, ако мярката му бъде изменена и той излезе от ареста.

Съдът критикува прокуратурата за недостатъчно събиране на доказателства, които биха оневинили Коцев, и указа на прокуратурата, че ако в обозрим срок не събере доказателство и не поиска отстраняване от длъжност, в бъдеще ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката.

Съдът прие и че показанията на Димитрова не са изолирани и тенденциозни. Мнозинството на състава приема, че доказателствената съвкупност е достатъчна да обоснове обосновано предположение.

В съдебната зала защитата на Коцев поиска освобождаването му с мотива, че няма дастатъчно доказателства срещу него.

От прокуратурата пък поискаха постаянна мярка "задържане под стража."

Самият Коцев заяви в залата, че е учуден, че обвинения се формират на база на твърдения на свидетели, но не и на доказателства.

Той допълни и че част от тези свидетели дори не познава част от тези свидетели.

Защитата му поиска по-рано отвод както на прокурора, така и на съдебния състав с мотива - съмнения за безпристрастност.

