Софийски апелативен съд наложи мярка за неотклонение "домашен арест" на двамата общински съветници от Варна.

Прокуратурата също поиска по-лека мярка. Съдът се съгласява със защитата за хаотичност на разследването.

Прави впечатление, че разследването няма последователност, много твърдения не са проверени. Според обвинението, в организираната престъпна група има и лице с имунитет. В хода на разследването освен показанията на Пламенка Димитрова не са събрани други доказателство за това участие.

Изтекли са 4 месеца от началото на разследване и няма основание за задържането на обвиняемите лица. Няма опасност да се укрият и да извършат престъпление.

