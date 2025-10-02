Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда. Образувано е досъдебно произвоство за закана за убийство.

Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

"В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - "останете живи". Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството", коментират близките на варненския кмет.

