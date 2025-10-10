dalivali.bg
Тайният свидетел срещу Коцев: Инвеститор-чужденец

Тайният свидетел е заявил пред разследващите, че се страхува за живота от варненския кмет

Снимка: БГНЕС

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  20:53 ч. 10.10.2025 г.

В съдебната зала на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев стана ясно, че тайният свидетел е инвеститор-чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си.

Той е разпитан вчера. От прокуратурата, казаха че е свидетелствал за “трайни корупционни практики в община Варна”, осъществявани от варненския кмет Коцев.

В показанията си свидетелят твърди, че са му искани пари за издаване на документи. От прокуратурата заявиха, че пред тях тайният свидетел е разказал за срещи между него в Коцев през есента на 2024-та година. Няколкото срещи били с цел инвестиционни намерения. Според прокуратурата чужденецът бил с изрядни документи за издаване на конкретни конкретни заповеди, но за да бъдат издадени Коцев му искал пари.

Решават мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)

От разпитите, представени от прокурор Ангел Кънев, става ясно, че за издаването на един ПУП, Коцев му искал 20 хиляди лева. Срещите им са провеждани с лица от близкия семеен кръг на обвиняемия, всичко документално било наред, но трябвало да плати, за да получи изричното разрешение от кмета.

Инвестиционните намерения били 3. Тайният свидетел е заявил пред разследващите, че се страхува за живота от обвиняемия Благомир Коцев.

Защитата на Коцев заяви, че тайният свидетел бил разпитат по спешност. И контрира, че прокуратурата няма как да знае, че въпросните документи са изрядни. И заяви, че никъде в показанията не пише, че е заплашван.

Според адвоката на Коцев, той не подписва въпросните документи за ПУП, и обвини прокуратурата, че не проверява показанията на свидетелите. И определи начинът, по който се води разследването така-
“Това производство ще влезе в историята като поръчково производство. И ще бъде преподавано, как не се прави.“

Домашен арест за общинските съветници от Варна (ВИДЕО)

Пред съда самият Коцев отрече да е подписвал подобни документи:

“Аз съм делегирал заместник-кмета по строителство и гл. архитект за тези дейности. В последните дни гледам в Елените какво се случва и си мисля колко правилно сме постъпвали ние”.

Относно твърденията на тайният свидетел Коцев заяви: Всеки един инвеститор иска бързо да се одобрява, а нашата работа е това да се слива по закон. Аз смятам че това са лъжи, аз знам че те има обвързаности със старата администрация и стария кмет. Те могат да намерят стотици инвеститори-свидетели, които са недоволни.

И настоя за по-лека мярка за неотклонение, защото има две малки деца, които често боледуват и трябва да помага на съпругата си.

