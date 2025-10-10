Кметът на Варна за пореден път се изправя пред Темида. Защитата на Благомир Коцев отново поиска от Софийски градски съд той да пусне на свобода с по-лека мярка за неотклонение.

Заседанието започна буквално преди минути. То е по искане на защитата на варненския кмет. Светкавично за днес беше насрочено заседанието. Това изненада защитата на Коцев и заседанието започна с 3-часово закъснение.

Причината - основният защитник на Коцев - адв. Ина Лулчева не е в страната, а другият защитник на Коцев трябваше от Варна да пътува за София.

Преди минути стана ясно, че прокуратурата е внесла нов том с доказателства. В тях има преразпитани свидетели, нови разпитани свидетели, както и един нов анонимен свидетел.

Варненският кмет Благомир Коцев вече три месеца и два дни е в ареста. Той е с повдигнати обвинения от Прокуратурата, заедно с неговите съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев за участие в организирана престъпна група за престъпление по служба, подкуп и пране на пари.

Вчера Апелативният съд на София пусна Каталиев и Стефанов под домашен арест. Тепърва ще става ясно какво ще кажат и защитата, и обвинението. Иначе решението на Софийския градски съд днес не е окончателно. То може да бъде обжалвано.

