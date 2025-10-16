"И съда, и прокуратурата, и Комисията за противодействие на корупцията, са в ролята на трите маймунки - "не чух, не видях, не разбрах." Затова дойдох днес тук, лично в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла. Всичко, което тя казва, е абсолютно невярно. За да може делото да отиде във Варна и да се гледа от Варненския съд и варненската прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори", коментира лидерът на "Продължаваме промяната Асен Василев за делото на варненския кмет.

Вече шести часа съдът решава да остави ли в ареста Благомир Коцев.

В съдебната зала защитата му поиска освобождаването му с мотива, че няма дастатъчно доказателства срещу него.

От прокупатурата пък поискаха постаянна мярка задържане под стража.

Самият Коцев заяви в залата, че е учуден, че обвинения се формират на база на твърдения на свидетели, но не и на доказателства.

Той допълни и че част от тези свидетели дори не познава част от тези свидетели.

Защитата му поиска по-рано отвод както на прокурора, така и на съдебния състав с мотива - съмнения за безпристрастност.

Съдът отхвърли искането. Отхвърли и последващо искане за разпит на депутата Асен Василев, който също се споменава в свидетелските показания.

