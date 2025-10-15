Европейският парламент ще обсъди следващата сряда състоянието на върховенството на закона в България, сочи окончателният дневен ред на предстоящото в Страсбург заседание. Включването на темата в дневния ред е по искане на групата "Обнови Европа".

Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България" и е по процедурата за обсъждане на актуален въпрос от основен интерес за политиката на ЕС по предложение на парламентарна група. Правилото в случая предвижда разискванията да приключат, без да се приема резолюция.

От "Обнови Европа" обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат през юли, когато в Брюксел бе свикан протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

От групата изпратиха писмо до Европейската комисия през септември, в което се прави връзка между делото срещу кмета Коцев и оценката за отпускане на средства по Плана за възстановяване и устойчивост за нашата страна.

