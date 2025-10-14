„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев в писмо към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел.

"Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета", посочват от „Продължаваме промяната“.

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева.

"Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна – България. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона", се посочва в писмото на Коцев.

В писмото пише още, че през ноември 2023 г. на местните избори варненци са поверили своя вот на тяхната споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки.

"Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията", посочва кметът.

"През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България", пише още в писмото на Коцев.

Кметът посочва, че са използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства.

"Свидетели впоследствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност", пише Благомир Коцев.

По думите му този случай не касае само един човек и става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България – член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление.

"Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода", пише Коцев.

