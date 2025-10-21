Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник вечерта, научи bTV от свои източници.
По непотвърдена информация той е със сериозни наранявания. Нападението е станало до дома му. Няма коментар от СДВР.
Софийската градска прокуратура потвърди, че е имало нападение срещу бивш техен служител.
Нападението става в гаража на Иво Илиев към 20:30 часа в кв. „Малинова долина“. Мъж с чук го е причакал. Прокуратурата потвърждава за инцидента. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.
Иво Илиев е в болница. Екип на Спешна помощ не е викан.
Бившият заместник градски прокурор Иво Илиев сам напуска ръководния пост през юни.
