Във вечерните часове на 20.10.2025 г. колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно.

Асоциация на прокурорите в България определи нападението над бившия заместник градски прокурор на София Иво Илиев като недопустимо и брутално нападение срещу държавността.

„То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат“, пишат от Асоциация на прокурорите.

„Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие. В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата“, се посочва още в позицията.

Асоциация на прокурорите в България допълва, че застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK