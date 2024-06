Поне петима души са загинали, а още петима са ранени при сблъсък на влак с автобус на железопътен прелез в Южна Словакия, съобщава ABC. Композицията е пътувала от Прага за Будапеща.

Инцидентът е станал малко след 17:00 ч. край югозападния град Нове Замки на 110 км източно от столицата Братислава, съобщиха от полицията и словашката железопътна компания ZSSK.

Смъртните случаи и пострадалите бяха потвърдени от словашката спасителна служба. Във международния влак Eurocity са пътували повече от 100 души.

„Според информация от намесилите се екипи петима души са получили наранявания, които не са могли да преживеят, и поне още петима души са ранени“, заявиха службите за спешна помощ.

Видеозапис показва, че двигателят на влака е горял. Автобусът е бил сериозно повреден при катастрофата, съобщиха от железниците.

Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



