Ракетен обстрел близо международното летище “Бен Гурион” в Тел Авив, съобщава Ройтерс.

От летището съобщават, че то не е улучено.

Видео, разпространено онлайн, показва дим, издигащ се от “Бен Гурион”. Говорителят на израелското летище съобщи, че е имало прихващане на ракета във въздуха и възможен удар в близко село.

Fresh rocket attack at midnight by Hamas Islamist terrorists from Gaza to Tel Aviv and surrounding areas. Iron Dome Interceptors are actively thwarting these rockets. Ben Gurion International Airport also under rocket attack. pic.twitter.com/3VYcM3f6US