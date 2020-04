Бил Уидърс, който написа и изпя през 70-те години незабравимите песни " Lean on Me, " "Lovely Day" и "Ain't No Sunshine," е починал от усложнения след сърдечно заболяване, съобщиха световните агенции. Уидърс бе на 81 години.

"С поезията и музиката си той говореше открито на хората и установяваше връзка с всеки", се посочва в съобщение на семейството му, изпратено до Асошиейтед прес.