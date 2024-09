Пътници от полет на Delta Air Lines се възстановяват след проблем с херметизацията по време на полет от американските градове Солт Лейк Сити - в щата Юта, до Портланд – в Орегон.

Докато самолетът е бил във въздуха, някои от пътниците са получили кръвоизливи от носовете и ушите си, посочва Си Ен Ен.

„Искрено се извиняваме на нашите клиенти за опита им с полет 1203 на 15 септември“, се казва в изявление на говорител на авиокомпанията.

„Екипажът следваше процедурите, за да се върне в Солт Лейк Сити, където наши екипи посрещнаха пътниците и им оказаха помощ“, посочва още той.

Хората са били прехвърлени в друг самолет.

Техниците на Delta Air Lines са отстранили проблема с херметизацията на самолета и той е бил върнат в експлоатация на следващия ден.

Delta Air Lines Flight 1203, which was flying from Salt Lake City, Utah, to Portland, Oregon, had pressurisation issues, but the company didn't say what caused themhttps://t.co/7zhCvrfpzl pic.twitter.com/X6klyhG4ge