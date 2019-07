Насилие след поредния ден на протести в Хонконг. Група въоръжени и маскирани нахлуха на железопътна гара в атакуваха граждани, съобщи Би Би Си.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как мъжете ожесточено нападат и бият хора върху перона и във вагоните.

#Breaking: Just in - Reports of hundreds of hired criminals in #HongKong in white, are attacking protestors journalists and local residents in the area. #extraditionbill pic.twitter.com/G3P1srNzaW