Напрежението между Сърбия и Косово се повиши тази вечер. Полицията в Косово е блокирала административния пропускателен пункт "Бърняк", съобщава порталът „Vecernje Novosti“.

В същото време сръбското министерство на отбраната официално опроверга информация за разполагане на военни сили на територията на Косово и Метохия и призова да не се разпространяват дезинформации.

Местните медии съобщават, че пред базата на косовската гранична полиция са разположени много войници от звеното за бързо реагиране с автоматични оръжия, каски и бронежилетки.

Появи се и информация за колони от автомобили пред контролно-пропускателния пункт "Ярине" в северната част на провинцията. Тази вечер в северния град Косовска Митровица с преобладаващо сръбско население са прозвучали сирени за въздушна тревога.

„След 18 ч. в Косовска Митровица беше активирана въздушна тревога. Пред новата база на самопровъзгласилата се косовска гранична полиция в близост до административния пункт "Ярине" бяха разпределени много бойци от звеното за бързо реагиране с автоматични оръжия, каски и бронежилетки", съобщава изданието „Vecernje Novosti“, цитирано от БГНЕС.

#BREAKING: There seems to be a new war.



The media report on armed clashes on the Serbian-Kosovo border.



The Serbian army has been put on high alert.



Earlier it was reported that something terrible was expected in Kosovo from August 1 pic.twitter.com/dnJXurtjw0