Влаковият инцидент край Пясъчево: Разследването е поето от окръжен следствен отдел

Двама души, от които единият полицай пострадаха след гонка, нападение и стрелба със стоп патрони.

Случката е от Гълъбово, а полицейската гонка започва заради кражба от жп линията при село Пясъчево, където преди седмица цистерни с дизел излязоха от релсите и се запалиха.



Полицейският патрул от Хасково подгонил каруца, натоварена с релси, в която са пътували двама младежи на 14 и 17 години.

При преследването, те задържали едното момче. Последвал опит за саморазправа от страна на роднини на младежите срещу полицаите.

„Единият от полицейските служители пада на земята, като понася няколко удара по тялото си. Другият служител на полицията, опитвайки да преустанови тяхното поведение и да сломи съпротивата на множеството, произвежда изстрел със служебно оръжие със стоп патрон, който произвежда във въздуха, тъй като хората не преустановят това агресивно поведение, не се разотиват се налага да произведе втори изстрел, който попада в крака на 43- годишен мъж“, разказа Мария Михайлова и.ф., окръжен прокурор на Стара Загора.

На мястото на инцидента продължава ремонта на жп линията. Около 200 метра от железния път и контактната мрежа са възстановени. Разследването на тежкия влаков инцидент е поето от екип от следователи към окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Хасково.

