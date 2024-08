Учените за първи път откриват вода под течна форма на Марс - дълбоко в скалистата външна кора на планетата. Откритията са резултат от нов анализ на данните от сондата Mars Insight Lander на НАСА, която кацна на планетата през 2018 г.

Спускаемият апарат носеше сеизмометър, който регистрира 4-годишни вибраци - марсиански трусове, от дълбините на Червената планета.

Анализът на тези трусове разкри сеизмични сигнали за наличието на вода в течна форма. Чрез измерване на това колко бързо се движат сеизмичните вълни, учените разбраха през какъв материал е най-вероятно да се движат те.

Макар че на марсианските полюси има замръзнала вода, а в атмосферата има следи от изпарения, за първи път на планетата е открита течна вода.

Откритията са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Това всъщност са същите техники, които използваме за търсене на вода на Земята или за търсене на нефт и газ“, обяснява професор Майкъл Манга от Калифорнийския университет в Бъркли, който участва в изследването.

Анализът разкрива резервоари от вода на дълбочина от 10 до 20 км в марсианската кора.

Професор Манга допълва, че водата е „най-важната молекула в оформянето на еволюцията на една планета“.

Според него това откритие дава отговор на големия въпрос - „Къде е отишла цялата марсианска вода?“.

Изследванията на повърхността на Марс - с нейните канали и вълнички - показват, че в древни времена на планетата е имало реки и езера. Но в продължение на три милиарда години тя е била пустиня.

Част от тази вода е била изгубена в Космоса, когато Марс е загубил атмосферата си.

„Но тук, на Земята, голяма част от нашата вода е под земята и няма причина това да не се случи и на Марс“ казва още проф. Манга.