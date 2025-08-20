12-годишната дъщеря на хирурга, която влиза с него в операционна зала в Университетската болница в австрийския град Грац, е пробила дупка в главата на пациент. Това се случва през януари 2024 г., но сега след разследвания се появяват нови разкрития.
"Билд" показва и инструмента, с който е извършена манипулацията от детето.
Освен медицинския персонал, само студенти и стажанти на възраст 16 и повече години имат достъп до операционната зала – и дори тогава им е позволено само да наблюдават, коментират австрийските издания.
Според съобщения в медиите, на 13 януари 2024 г. 33-годишен мъж получил тежка травма на главата по време на работа в горската промишленост.
Той е бил транспортиран с хеликоптер до болницата в Грац, където е подложен на операция.
В операционната зала е трябвало да има само двама хирурзи и петима други членове на хирургическия екип.
Според съобщенията обаче лекарка е довела непълнолетната си дъщеря в залата и именно момичето е пробило дупка в черепа на пациента.
Според вестник „Кроне“ лекарката е признала с гордост пред колегите си за случилото се. По-късно обаче е оттеглила думите си.
Майката на момичето твърди, че то просто е поставило ръката си върху нейната по време на операцията, но тя е контролирала ситуацията през цялото време.
Случаят излиза наяве след анонимна жалба срещу лекаря, подадена в прокуратурата на Грац през април 2024 г.
В края на май двама хирурзи са отстранени от работните си места, а от болницата съобщават, че „Операцията е извършена без усложнения.“
Според съобщенията самият пациент е научил за случая едва през юли, когато медиите вече са съобщили за него.
Той се е присъединил към наказателното производство и е поискал обезщетение.
„Не знаех, че аз съм този пациент. Чувствам се като опитно зайче!“, коментира той, цитиран от „Кроне“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK