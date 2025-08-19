Луксозен автомобил „Ферари“, оценен на над 416 000 долара, беше напълно унищожен при инцидент по време на тест драйв в Истанбул, съобщи сайтът Turkey Today.

Механик е загубил контрол над луксозния автомобил, който се е ударил в подпорна колона и се е преобърнал. Катастрофата е станала на магистрала E-5 в истанбулския квартал „Буюкчекмедже“.

Механикът, който по-рано вчера споделил снимки, на които работи по спортния автомобил, решил да го изпробва след направените ремонти, но изгубил контрол над превозното средство.

Въпреки че след сблъсъка автомобилът се е преобърнал по таван, шофьорът останал напълно невредим. Луксозният автомобил е спрян от движение, тъй като щетите по него са твърде сериозни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK