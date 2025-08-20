Изсъхнал клон на дърво падна върху дете в центъра на Бургас, пише БТА. Дървото се намира в градинката до Часовника - място, предпочитано от родители с деца.

Под него се намира и наскоро ремонтираната площадка, която се използва като сцена за различни прояви по време на празници.

Детето е без сериозни наранявания - с леки драскотини по лицето.

Очевидци казаха, че според тях дървото не е било подрязано добре, тъй като по него са оставени сухи клони.

"Не очаквахме да се случи такова нещо, времето днес не е чак толкова ветровито", заявиха свидетели на случилото се.

