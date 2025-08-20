Хиляди евакуирани и изключително тежка ситуация на Иберийския полуостров. Пожарите там не спират, а особено критично е положението в Испания, където огънят е опустошил близо 400 хиляди хектара. Приблизително толкова е площта на о-в Майорка.

В момента има 21 пожара с най-високо ниво на риск. Засегнати са областите КастИлия и Леон, ГалИсия и ЕстремадУра. Периметърът на едно от огнищата се разпростира на 155 км.

Пожарите принудиха властите да спрат част от железопътния транспорт и да блокират 50-километров участък от популярния поклоннически път Камино де Сантяго.

Хиляди са евакуираните. Властта обеща до 185 хил. евро помощ за всеки разрушен дом.

"Не знам какво ще правя с живота си. Децата ми нямат дом, нямам средства, за да си върна загубеното. Ще трябва да продължим напред, можем да се справим. Но спомените. Аз съм отгледан тук, нищо не може да заличи това. ", казва потърпевш.

