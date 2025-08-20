Илон Мъск зарязва идеята си да създаде трета политическа партия в САЩ и ще насочи усилията си върху бизнеса си развитието на Tesla и SpaceX, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Причината – да избегне потенциални конфликти с американския президент Доналд Тръмп.

Милиардерът обяви в началото на юли, че ще основе „Партия Америка“, след като се противопостави на Закона за разходите, познат като „Големия красив закон“. Тогава ексцентричния бизнесмен определи текстовете като „финансово безотговорни“ и изчисли, че ще увеличат дефицита с 2,5 трилиона долара.

Според изданието, Мъск е казал на свои приятели, че не иска да се конфронтира с влиятелни политици, ако неговият политически проект отнеме гласове от Републиканската партия. Съобщава се също, че той обмисля да използва огромните си финансови ресурси, за да подкрепи вицепрезидента Джей Ди Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г.

Въпреки шумното обявяване в социалните мрежи, инициативата „Партия Америка“ се сблъска със значителни пречки да привлече реална подкрепа. Мъск се натъкна на типичните проблеми на третите партии в САЩ, където двупартийната система създава сериозни бариери за нови формации.

Освен слабите резултати в социологическите проучвания, амбициите на Мъск срещнаха и практическите трудности при изграждане на устойчива политическа организация. За разлика от утвърдените партии с изградени структури, местни организации и разнообразни източници на финансиране, „Партия Америка“ разчиташе основно на един богат донор и присъствието му в социалните мрежи. Политически наблюдатели подчертават, че успешните трети партии обикновено изискват широки коалиции и дългосрочно обществено ангажиране, а не само лични ресурси, независимо от богатството или влиянието на лидера.

Стратегически завой към 2028 г.

Мъск не изоставя напълно политиката, а изглежда се позиционира за изборния цикъл през 2028 г. Според запознати източници, той обмисля да насочи политическите си дарения към евентуална кандидатура на Ванс.

Мъск е похарчил около 300 милиона долара в подкрепа на Тръмп и други републиканци по време на изборите през 2024 г., превръщайки се в най-големия индивидуален политически донор. Анализатори смятат, че тази промяна му позволява да запази влияние сред републиканците и да избегне трудностите, които традиционно срещат третите партии в американската система.

Съюзници на Мъск отбелязват, че той не е изоставил окончателно идеята за създаване на нова партия и може да я възроди при наближаването на междинните избори през 2026 г.

