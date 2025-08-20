Цялата стена по границата между САЩ и Мексико ще бъде боядисана в черно по нареждане на президента Доналд Тръмп. Това обяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, цитирана от световните медии. Целта е съоръжението да стане горещо и трудно за изкачване в пустинните температури.

По време на пресконференция край стената в Санта Тереса, Ню Мексико, Ноем обясни, че черното покритие ще абсорбира повече топлина от слънцето и ще се превърне в допълнителна пречка за онези, които се опитват да преминат незаконно.

„Това е конкретно по искане на президента, който разбира, че при тези високи температури, когато нещо е боядисано в черно, то става още по-горещо и ще направи катеренето още по-трудно“, каза Ноем.

Инициативата за боядисване е част от политиката на Тръмп за засилване на сигурността по границата. Мярката ще струва 46 милиарда долара, осигурени чрез закона One Big Beautiful Bill Act, приет през юли 2025 г. Това представлява огромно увеличение на финансирането в сравнение с първия мандат на Тръмп. В момента боядистването приблизително с километър на ден.

Началникът на граничната полиция Майк Банкс, присъствал на обявяването, отбеляза, че черната боя ще помогне и за защита на стоманената конструкция от ръжда и атмосферни влияния. Администрацията планира стената да бъде допълнена и с допълнителни технологии за сигурност – камери, сензори и системи за наблюдение.

Новината идва на фона на исторически нисък брой нелегални преминавания. Според временния началник на граничния сектор Ел Пасо, агент Уолтър Слосар, в момента в региона се задържат средно 41 души дневно, спрямо 2300 на ден при администрацията на Джо Байдън през 2023 г. В национален мащаб броят на срещите с мигранти е спаднал под 25 000 през юли, което е почти 90% намаление спрямо месечната средна стойност при предишната администрация.

Въпреки рекордно ниския брой нелегални преминавания, проектът за боядисване подчертава продължаващия акцент на Тръмп върху сигурността на границите. „Нация без граници не е нация“, заяви Ноем.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK