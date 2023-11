Млада еврейка е открита намушкана в дома си в Лион, Франция, а на вратата на апартамента ѝ е издълбана свастика, съобщава френската телевизия BFM. Според прокуратурата може да има антисемитски мотив.

Все още няма задържани за нападението. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.

„Жертвата сега се лекува в болница и разговаря с полицията, за да се опита да идентифицира нападателя. Раните ѝ не са животозастрашаващи“, казва адвокатът на потърпевшата Стефан Драй.

Полицейски източник казва пред Le Monde, че намушкването е станало рано в събота следобед на прага на апартамента на жертвата. Жената отваря вратата, когато се позвънява. След това тя е намушкана два пъти в корема от мъж с качулка.

A 30-year-old Jewish woman was stabbed in her home in Lyon. A swastika was discovered on her front door.



Deeply disturbing. Jews have the right to exist without being attacked.



We wish her a speedy recovery and hope the police can bring this cowardly individual to justice. pic.twitter.com/ZczzEfKZQw