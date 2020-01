Your browser does not support the audio element.

„Кралицата никога не би направила нещо, което да предизвика скандал“. Това мнение изрази известната преводачка Мариана Хил в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио във връзка с решението на принц Хари и съпругата му Меган да се откажат от ролята си на високопоставени членове на кралското семейство.

„Особено в такъв напрегнат момент, какъвто е моментът сега с излизането на Великобритания от ЕС. За съжаление медиите спекулираха много и донякъде първосигнално“, допълни Хил.

Мариана Хил обясни също, че единствено и само Елизабет II ще реши дали и каква част от кралския бюджет ще отива за издръжка на Хари и Меган. „Голямата пушилка, която се вдигна около тях заради излизането от кралското семейство, вероятно ще утихне. А Борис Джонсън може да им е много благодарен, защото мина спокойно неговото предложение за условията за излизане за така наречената сделка. Той е големият печелещ от този скандал в кавички“, коментира още Мариана Хил.

