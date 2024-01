Последващо обучение

След като се представя добре по време на бойните действия на Източния фронт, Залужний преминава през още един период на обучение на командни и щабни офицери, включително учения и инструктаж със силите на НАТО, при това неколкократно.

Кулминацията на този период е, когато през 2020 г. завършва Академията на Националния университет „Острох“ с магистърска степен и дипломна работа, която сравнява украинските и американските военни структури.

За Залужний дипломната му работа е нещо повече от академично упражнение. Проучванията му и опитът му по време на боевете в Донбас се превръщат в основа на собствената му доктрина за това как той и хората около него трябва да упражняват лидерство и командване.

„Войната в Донбас оформи идеята му за създаване на гъвкава структура в украинските въоръжени сили, виждайки как се водят войни в съвременността“, казва Марина Мирон, научен сътрудник в катедрата по отбранителни изследвания на Кралския колеж в Лондон.

По думите на президента на Thayer Leadership Дан Райс, който е работил заедно с него като специален съветник, Залужний е установил, че „украинската армия прави много неща добре, но очевидното липсващо звено е развитието на лидерите“.

„Започвайки от 2014 г., той се зае да промени начина, по който украинските военни развиват лидери. Той обучи поредица от командири под негово ръководство, които отразяват неговия лидерски стил. Те помогнаха за обучението на армията да бъде много по-гъвкава и много по-западна, като наистина развиха младшите лидери, сержантите, лейтенантите и капитаните, за да бъдат много по-иновативни, да решават проблеми, много различни от старите съветски армии. Армията, която се сражаваше с руснаците през 2014 г., е много различна от армията, която се изправи срещу руснаците през 2022 г.“, допълва Райс.

Според списание TIME на 27 юли 2021 г. Залужний пиел бира на рождения ден на съпругата си, когато излязъл навън, за да говори по телефона. Той бил шокиран да чуе гласа на Володимир Зеленски, който две години преди това станал президент на Украйна, и му съобщил, че е назначен за командир на въоръжените сили на страната.

Генерал Залужний става толкова популярен, че и съюзниците, и противниците на президента Зеленски смятат, че той може да се превърне в политическа заплаха.

Този страх се подсилва от неочакваната безмилостност, която главният командир проявява след като поема властта, уволнявайки общо десет генерали като „неподходящи за работа“ през първите няколко месеца на войната.

Някои политически вътрешни лица, настроени срещу Залужний, започват да агитират той да бъде сменен от генерал-полковник Oлександър Сирски, командващ сухопътните сили на Украйна. През миналото лято тези призиви стават толкова силни, че редица западни военни изразяват загриженост, че в единството, необходимо за спечелването на войната, се образуват пукнатини.

We are waging a war against the country whose size is 28 times larger than ours, whose population is 4 times larger than ours, whose military capabilities are many times greater than ours. We have been at war not for 8 months, but for 8 years and 8 months.#ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/7GJlhkKllX